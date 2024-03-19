Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde oynanan maçlarda Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, B grubu 18. hafta müsabakasında sahasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor ile karşılaştı. 4 Eylül Spor Vadisi Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda oynanan heyecan dolu hentbol karşılaşmasını Okan Erkan Yurt ve Mevlüt Bayraktar ikilisi yönetti.

Karşılaşmanın ilk periyotu 24-18 Sivas ekibinin üstünlüğü ile tamamlanırken, yeşil-beyazlılar ikinci devre de oyun hakimiyetini eline alarak rakibini 41-35 mağlup etti. Zorlu maçtan galip ayrılan Sivas Belediyespor 1. Lige yükselme play-off turu maçları oynama hakkı kazandı.

Müsabakayı Sivas Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulübün Onursal Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Ufuk Demir, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Duman, Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner ve çok sayıda taraftar grupları takip ederek takıma destek verdi.