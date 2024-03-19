Sıfır faizli kredi sunan bankalar belirlendi. Faizsiz kredi fırsatları, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Bankalar, yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi ve faizsiz nakit avans seçenekleri sunuyor. İşte 9 bankanın faizsiz kredi kampanyaları...

BANKALARDAN FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Sabah'ın haberine göre; bankalar, çeşitli tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans veya kredi vermeye devam ediyor. Bankaların bu hamlesi, küçük çaplı ihtiyaçları olan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faiz ve vadeli olarak karşılamak isteyenler, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açabilir veya kredi kartı talep edebilirler. Böylelikle kredi veya nakit avans kullanma imkanına sahip olabilirler.

FAİZSİZ KREDİ HIZLICA HESABA GEÇİYOR

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi veya nakit avans talebinde bulunmak mümkün. Başvuru onaylandığında, para hızlıca hesaba geçiyor. Bu paranın kullanımıyla ihtiyaçlar karşılanabilir veya istenilen ürünler satın alınabilir.

KREDİ NOTUNUN ÖNEMİ...

Bankalar, kredi notuna bağlı olarak kredi veya nakit avans sağlıyorlar. Bu nedenle, kredi notu puanı doğrultusunda kredilendirme yapılıyor.

İşte bankalardan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları...

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 30.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 Ay

Faiz oranı: 0%

Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL

Tahsis ücreti: 0 TL

Ve diğer bankaların da faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bu fırsatları değerlendirmek için bankalarla iletişime geçebilirsiniz.