Dul ve yetimlere verilecek olan bayram ikramiyesi miktarı ile ilgili detaylar 2024 yılı için netleşmeye başladı. Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini duyurduktan sonra, dul ve yetimlerin bayram ikramiyesi alma durumu da gündemde.

Dul ve yetimlere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri, 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu ödemelerle ilgili belirlenen tarihlerle birlikte, dul ve yetimlere ne kadar ödeme yapılacağı da merak ediliyor.

Dul ve yetimler için bayram ikramiyesi miktarlarına ilişkin detaylar şu şekilde:

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi, ölen eşin emekli aylığının yüzde 50'si oranında hesaplanacak ve bu miktar 1.500 lira olarak ödenecek.

Yüzde 25'i bağlanmış olan kız çocuklarına ise 750 lira ikramiye verilecek.

İşte çalışmayan ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan dul ve yetimler, eşlerinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, kendilerine 2.000 lira ikramiye ödenecek.

Bu ödemelerle ilgili ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kapsam dahilinde yapılacak. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri, bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacaklar.