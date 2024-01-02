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Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde sırt çantasıyla koşan şahsı polisler yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketle de bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.” İfadelerini kullandı.

Şüpheli şahsın, “İntihar etmek istiyorum” diye bağırdığı öne sürüldü.