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2023 yılında toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlayacak olan bu program, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı çerçevesinde 2023'te toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirterek, bu başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı, kırsalda sürdürülebilir kalkınma ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla 2024 yılında 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını ifade etti.

Paylaşımda ayrıca, 2023 yılında sağlanan hibe desteğinin sektörlere göre dağılımı da yer alıyor. Yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandığı belirtiliyor.

Bu önemli adım, Türkiye genelinde tarım sektörüne canlılık kazandırarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.