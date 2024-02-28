Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, nezaket ziyareti kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, iki üniversite arasındaki iş birliği olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'e teşekkür etti ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda, rektörler arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti, bu özel gün anısına anlamlı bir anı oluşturdu. İki üniversitenin arasındaki bu olumlu etkileşim, gelecekteki iş birliği projelerine zemin hazırlar.