Yozgat İl Müftülüğü İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Tuğba Abdüllatif, 5 ayda hafız oldu.

5 ayda hafızlığını tamamlayıp icazet alan Tuğba Abdüllatif, hafızlık belgesini İl Müftüsü Ali Gülden’den aldı.

Üstün gayret ve başarıyla ismini hafızlar kervanına yazdıran Tuğba Abdüllatif için İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda kutlama ve dua programı düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner hafız öğrenciyi tebrik ederek, “Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerinden biri olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve hıfzeden öğrencilerimizin her birini tebrik ediyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği ilkelere bağlı olarak İslam’a hizmet edebilmeyi nasip eylesin. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği olan tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda İl Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, ikramlar yapıldı.