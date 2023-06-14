Öğrencilerin bütün bir yıl boyunca emek verip çalışmasının ardından düzenlenen mezuniyet etkinliği, öğrencileri motive etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri için mezuniyet etkinliği yapıldı.

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için yapılan etkinlikte mezun olan gençler keplerini fırlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek olan öğrenciler için gerçekleştirilen mezuniyet etkinliğine Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katılım sağladı.

Müdür Aksoy, etkinlik sonrasında açıklamada bulundu. Aksoy açıklamasında, “Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencilerimizin mezuniyet törenine katılarak sevinçlerine ortak olduk. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi hayata hazır, özgüveni yüksek kendinden emin gençler olarak yetiştirme gayret ve azmi içerisindeydik. Almış oldukları ahlak ve eğitim ihtiyaç duydukları anda kendilerine ışık olacağından eminim. Sevgili öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında ve yaşamlarında mutluluk diliyorum. Sizleri seviyoruz sevgili gençler” dedi. Melike Aslı Arslan