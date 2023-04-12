8 ve 12’nci sınıf öğrencilerin katılacağı sınavlar için Kadışehri’nde çalışmalar başladı.

Kadışehri Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, başkanlığında Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları hakkında toplantı yapıldı.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “LGS ve YKS çalışmalarını yoğunlaştırıyoruz. Merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz hayallerindeki okullara gidebilmeleri için yoğun çaba içindeyiz. Her hafta düzenli yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını okul bazlı analiz etmeye ve kurslarımız aracılığıyla eksikleri tamamlamaya gayret ediyoruz. Rehberlik anlayışıyla çalışmalara katılım gösteren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız” dedi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Sınav sürecinde öğrencilere yapılan ve yapılmaya devam edilecek olan çalışmalar hakkında konuşan Aksoy, “YKS Hazırlık programımızda temel amacımız öğrencilerimizin test tekniklerini geliştirmek ve akademik başarılarını artırarak mutlu olabileceği en doğru üniversiteyi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak meslek ve üniversite seçimi kararı sürecine destek olmak için her sınıf düzeyinde ihtiyaca göre çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Düzenli olarak meslek tanıtımları yapılacak. Sınav süreci ile ilgili öğrenci-veli bilgilendirmeleri yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik olarak motive edici, yönlendirici ve destekleyici çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Rehberlik servisi çalışmaları ile öğrencilerimizin sınav kaygılarını aşmalarına yardımcı olunmalı. Sınav sürecinde öğrencilerimizin motivelerini yüksek tutmak ve kaygılarını minimuma indirmek için düzenli olarak seminerler ve destekleyici faaliyetler yapılmaktadır. Sınav süreci ile ilgili öğrenci ve veli bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir