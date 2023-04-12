Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şahin, Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, Bilal Şahin Hafızlık Kur'an Kursu, İmran Kur'an Kursu ve Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 54 kişilik kafileyi Umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara göndereceğini söyledi.

Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin, Umre için gerekli olan tüm malzemeleri özenle hazırlatıp Umre'ye göndereceği hafız, hafize ve hocalarına teslim etti.

Şahin, “Cenab-ı Allah’a en yakın olanlar hafızlardır. Rabbim sizleri davet etti. Bende aracıyım. Hafız ve Hafize kardeşlerimin umre ve bütün ihtiyaçlarını tarafımca karşılıyorum. İmkanlarım ölçüsünde mukaddes toprakları görmek isteyen hemşehrilerimi kafile kafile umreye gönderiyorum. Hafız ve Hafize kardeşlerimiz de kutsal topraklara gidecek. Kâbe’yi görmek isteyen kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyuyorum. Rabbim kardeşlerimizin umresini kabul etsin. Güle güle gidip gelsinler” dedi. Haber Merkezi