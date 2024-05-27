İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi'nin (UAA) parlak öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, akademik dünyada adından sıkça söz ettiriyor. 18 yaşındaki Yorulmaz, İstanbul'da yaşamaktadır ve UAA'da son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Ancak başarıları sadece bu okul sınırlarını aşmıyor. Harvard Üniversitesi'nden tam burslu erken kabul alarak büyük bir başarı elde etti.

Yıllık 88 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 816 bin Türk Lirası) tutarındaki bu bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim görecek olan Yorulmaz, Türkiye'den bu prestijli üniversiteden akademik burs alan sadece altı öğrenciden biri oldu. Sıla, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda bilimsel merakı ve çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Amerika'daki bir fizik profesörüyle kuantum kaos üzerine araştırmalar yapan ve makaleler yazan Yorulmaz, aynı zamanda çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine de çalışmalar yürütmüştür.

Sıla Nur Yorulmaz, genç yaşına rağmen gösterdiği bu üstün başarılarla, Türkiye'nin gelecek vadeden yetenekleri arasında parlıyor ve uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.