Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecine hazırlanıyor. Eşit dağıtım yöntemi ile toplamda 75 milyon hisse sunacak olan firma, Yıldız Pazar'da 'YIGIT' koduyla işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bölümü, lityum batarya fabrikası yatırımları için kullanılacak.

Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri araştırılıyor. Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor. 2.6 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya katılan firma, T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksine uygun değil. 'YIGIT' koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket toplamda 75 milyon lot dağıtacak. Peki, YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Fiyatı: 34,68 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %24,96

Lot Dağıtımı: 75 milyon adet

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Borsa Kodu: YIGIT

YİĞİT AKÜ NE İŞ YAPAR?

1976 yılında Ankara’da kurulan Yiğit Akü, akü sektöründe global bir marka haline gelmiştir. 78.356 metrekarelik modern üretim tesislerinde yıllık 7 milyon akü üretim kapasitesine sahiptir. Şirket, hem yurtiçi hem de yurtdışında geniş bir müşteri ağına hizmet vermektedir.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VE KÜRESEL ERİŞİM

Yiğit Akü, beş kıtada 100’den fazla ülkeye hizmet sunan ve 500’ün üzerinde aktif müşteriye ulaşan bir markadır. Türkiye genelinde 60'ın üzerinde ana bayi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile geniş bir dağıtım ağına sahiptir. Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markaları altında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

SEKTÖREL KATKI VE TEKNOLOJİK İNOVASYON

Yiğit Akü, otomotiv, endüstriyel ve savunma sanayilerine ileri teknoloji akü çözümleri sunmaktadır. 2013 yılında elektrikli araçlar için lityum batarya üretimine başlamış olan şirket, bu alandaki yenilikçi yatırımları ile dikkat çekmektedir.

KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ISO 14001, ISO 16949, ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001 ve OHSAS 18001 gibi uluslararası standartlarda kalite sertifikalarına sahip olan Yiğit Akü, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi ile müşteri odaklı yaklaşımını pekiştirmektedir.

GELECEK VİZYONU

Yiğit Akü, girişimci ruhu ve sürdürülebilirlik ilkesiyle sektördeki liderliğini sürdürmeye kararlıdır. Yenilikçi teknolojiler ve çevre dostu ürünler geliştirme çabalarıyla, global akü sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmektedir.

KATILIM ENDEKSİ VE HALKA ARZ YÖNTEMİ

Yiğit Akü, T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksi kriterlerine uygun değildir. Halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yiğit Akü'nün halka arzı ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Şirketin hisseleri 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak olup, yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile sunulacaktır. Halka arzdan elde edilecek fon, lityum batarya yatırımları için kullanılacaktır.