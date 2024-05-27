Sokak hayvanlarına “uyutma” adı altında herhangi bir kötülüğün yapılamayacağının altını çizen Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim dönemi vaatleri arasında yer alan “Evcil Köy” projesinin bu amaçla yapıldığını bildirdi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Arslan, onların kendini anlatamayacağını ancak insanların onları anlayabileceğini söyledi.

“SOKAK HAYVANLARI CENABI HAKKIN EMANETİDİR”

İnsanların sokak hayvanları üstünde herhangi bir tasarruf hakkı bulunmadığına değinen Arslan, “Sokak hayvanları için gerçekleştireceğimiz projemiz belli bir noktaya geldi. ‘Evcil Köy’ olarak bu projemizi seçimlerde vaat etmiştik. Son zamanlarda kamuoyunda da gündemde olan ve tartışılan bir konu. Hatta geçtiğimiz bir hafta kanuni düzenleme ile meclis gündeminde tartışıldı. Kimisi uyutmaktan bahsediyor. Kimisi uyutmayı bilmiyor. Kimisi öldürmekten bahsediyor. Ama bizim sokak hayvanlarına bakış açımız belli. Biz bunu cenabı hakkın emaneti olarak görüyoruz. Bu hayvanlar üstünde herhangi bir tasarruf hakkımız bulunmuyor, olarak görüyoruz. Onlarında yaşam haklarını, barınmalarını, beslenmelerini sağlamalıyız. Olaya böyle bakıyoruz” dedi.

“UYUTMA ADI ALTINDA KÖTÜLÜK YAPILMAYACAK”

Yozgat’ta sokak hayvanlarına kötülük yapılmayacağından da bahseden Arslan, “Çünkü onların dilleri yok. Onlar ‘karnım aç’ diyemiyor. ‘3 gündür açız’ diyemiyor. Eğer anlayabilirseniz, onları biz anlıyoruz yani onların dilinden biz anlıyoruz. Uyutma adı altında, başka isimler altında bu hayatta Yozgat’ta onlara kötülük yapılmayacak. Biz onlara da Yozgat’ımızın insanına nasıl sahip çıkıyorsak, sahip çıkacağız. Evcil Köy çalışmamız bunu ifade ediyor. Yapılması gereken düzenlemeler ile çalışmaları başlattık. Hücrelerde ve tel örgülerde bulanan hayvanları daha geniş bir alana çıkardık. Onların beslenmelerini daha sağlıklı hale getirdik” diye konuştu.