Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Başer ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planının" etkin bir şekilde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi amaçlandı.

Düzenlenen toplantıda katılımcılara, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına şiddetle mücadele kapsamında Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar tarafından slayt eşliğinde kadına şiddet konusunda istatistiki bilgi verildi.

Yozgat’ta 15 bin 725 kişinin KADES uygulamasını indirdiği ifade edilen sunumda kadın konukevleri sayısının 149 ve kapasitesinin ise 3 bin 624 olduğu söylendi.

Konukevlerine yapılan başvuru sayılarının; 2021 yılında bin 742, 2022 yılında bin 931, 2023 yılında ise 882 kişi olduğu açıklandı.

3 yılda konuk evlerine başvuran kadınların sayısının 4 bin 399 olduğu belirtilirken erkeklerin sayısının ise 188 olduğu duyuruldu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvuru yapanların sayısının 882 kişi olduğu aktarıldı.

Sunumda, Yozgat’ta mevcutta koruma kararı bulunan kişi sayısı ise 638 olarak bildirildi.

Kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinin yüzdeleri ise şu şekilde belirlendi; yüzde 51 psikolojik, yüzde 39 fiziksel, yüzde 5 ekonomik, yüzde 4 ısrarlı takip, yüzde 1.

Sunumda şiddet mağdurlarının yüzde 71’inin çalışmadığı, yüzde 29’unun çalıştığı söylenirken; şiddet uygulayan kişinin ise yüzde 75’inin çalıştığı, yüzde 25’inin çalışmadığı dile getirildi.

Elektronik kelepçe başvuru sayısının 882 olduğu kaydedilirken 12 kişinin ise elektronik kelepçe uygulamasından yararlandığı gözden kaçmadı.

Sunum sonunda kadına ve erkeğe yönelik şiddetle mücadele eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam ettiği not düşüldü.

“TOPLUM DESTEĞİNİ HAYATA YANSITMALIYIZ”

Yozgat Valisi Ziya Polat, sunum sonrasında bir açıklamada bulundu. Polat açıklamasında, “Her daim kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. Yiğitler şehri Yozgat’ımızda bu sene maalesef bir kadın cinayetimiz olmuştu. İnşallah bu son olur. Arkadaşlarımızla tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bizim için bir rakamı bile çok yüksek bir rakam. Bir rakamı bir can demek. Rabbim inşallah Yozgat’ta ve Türkiye’nin hiçbir tarafında bizi, kadın cinayeti ile karşılaştırmaz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor ve edecek. Alınan tedbir kararlarını kontrol ediyoruz. İleri aşamada elektronik kelepçe takılıyor. Mahkemelerde o şekilde karar alınıyor. Bakanlığımız tüm kurum ve kuruluşlarda bilgilendirme yapıyor ve bu konuya özel ihtimam gösteriyor. Yine söylüyorum 1 rakamı bile çok yüksek. O yüzden tüm arkadaşlarımıza resmi işlerinin yanında her toplantıda hatırlatıyorum. Rabbim öncelikle hepimizi ıslah etsin. Sayısal anlamda arkadaşlarımı bilgilendirme yapıyor ama gönüllere dokunmak, özümüze dönmek, değerlerimize sahip çıkmak, birbirimize sahip çıkmak lazım. Kadına şiddeti konuşmamamız lazım ama konuşuyoruz. Demek ki sıkıntımız var. Bu sorunu da hep beraber çözmemiz lazım. Yozgat’ta birlik ve beraberlik var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu birlik ve beraberliği sahaya yayarsak, birbirimize destek olursak her şey güzel olur. Sosyal, sokak ve toplum desteğini hayata yansıtabilirsek cinayetlerin olmayacağını ve toplumsal dayanışmanın daha da çok olacağını düşünüyorum. Biz ‘biz’ olarak kalırsak inşallah hepsinin üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.»Melike Aslı Arslan/»Alpaslan Demir