İl Genel Meclisi 3’üncü oturumunda; Göletler ve Su Ürünleri Komisyonunca, Çevre ve Sağlık Komisyonunca, Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı İl Genel Meclis Başkan Vekili Şahabettin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Aydın Karakoç ve Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Taşkın ise misafir olarak katıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi olarak yaz tatiline girdiklerini söyleyen İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Aydın Karakoç, “Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzincan, İl özel idarelerini il genel meclisleri olduğu bölgeleri, ziyaret etmek amacıyla gezi düzenledik” diyerek bir konuşma yaptı.

İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Yozgat İl Özel İdaresi Meclis Başkanı İskender Nazlı’nın Yozgat’ı gezdirdiğini söyledi.

Spor vadisini gezdiklerini ve çok olumlu bir çalışma yapıldığını gördüğünü aktaran Başkan Karakoç, İl Özel İdaresi tarafından Yozgat’a yapılan sosyal faaliyetleri gördüğünde gıpta ettiğini dile getirdi.

“GIPTA ETTİM”

Başkan Karakoç, “Meclis Başkanımız ve Genel Sekreterimiz bizleri çok iyi ağırladılar, kendilerine şükranlarımı iletirim. Akşamüzeri biz kendilerinden Yozgat’taki meclisin çalışmaları, komisyon çalışmalarını, Yozgat ile ilgili bilgileri aldık. Bizler de kendilerine ilimizle ilgili bazı bilgi ve çalışmaları aktardık. Kırklareli İl Genel Meclisimiz 24 üye, 266 milyonluk bir bütçeye sahibiz. Sayımız az, bütçemiz daha kısıtlı. 2 bin 700 kilometre bir yol ağına sahibiz. Bütçemizle Kırklareli’ne hizmetlerimizi sürdürmeye çaba harcıyoruz. Kırklareli’nde guruplar arası iyi bir iletişim kurduk, hemen hemen kararlarımızın yüzde 99.9’u oy birliği ile geçiyor. Yozgat’ta birçok gözlemde bulundum. Örneğin biz spor vadisini gezdik, çok olumlu bir çalışma yapılmış. İl Özel İdaresi gerçekleştirmiş. Gerçekten göğsü kabartıcı bir çalışma. Bu tür çalışmalar il özel idareler tarafından yapıldığında kentte çok büyük sunumlar yapılıyor. Tarım ve ormancılık bizim geçim kaynağımız, sanayimiz çok gelişmiş vaziyette. Bin 200 civarında fabrika var. Avrupa’ya yakın olmamızdan dolayı fabrikalardan şansımız var. Tarım ve hayvancılıkta gelişmiş bir durumdayız, hayvancılık işletmelerimiz çok fazla sayıda, ama köylerimiz gittikçe boşalmaya başladı. Köylerimizin yerine büyük çiftlikler kurulmaya başladı. Ben bu sosyal faaliyetleri gördüğümde gıpta ettim. Bu anlamda Yozgat il genel meclisimiz olumlu çalışmalar yapmış. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BARAJ VE GÖLETLERİN FAYDASI ELE ALINDI

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şakir Taşdemir, İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu Yenifakılı ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapıldığını söyleyerek komisyon tarafından hazırlanan raporu mecliste okudu. Taşdemir, “Yenifakılı ilçesinde sulama tarımı yapmak için ve bölgenin tarım alanında kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1985 yılında Fehimli göletinin temelden 23 metre yüksekliğinde ve toprak dolgu ile yapıldığı, su toplama hacmi ile Yenifakılı merkez ilçeye bağlı Fehimli, Eskiören ve Bektaşlı köylerinin tarım arazilerinde pancar, buğday vesair ürünlerin verimli olması amacıyla yaklaşık olarak 12 bin dekar arazinin sulanması planlanmıştır. Fehimli göletinde su toplanmaya başlanılmış ve yağışların az olması ve iklim değişikliği sebebiyle göleti besleyen dere yataklarından gelen suyun yetersiz olması nedeniyle, gölette tutulan su seviyesinin istenilen seviye olmadığından yıllardır sulama işlemleri yapılamadığı bu senenin yağışlı olduğu gözlendiğinden sulama yapılması düşünülmektedir. Sağ ve sol ana kanaldan oluşan arazi sulama sistemli kanalların onarımlarının yapılması gerektiği ve kanalların atıl durumda olduğu görülmüştür. Fehimli Göletinin işletmesi Boğazlıyan ilçesi sulama birliğine devredildiği belirtildiğinden, su ürünleri yönünden tarımda ve diğer işlerde kayda değer getirisinin bulunmadığı, ilçe ve köylerde bulunan vatandaşların buraya giderek zaman zaman olta balıkçılığı ve piknik yaptıklarının belirtildiği, gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

YENİFAKILI’NDA SAĞLIK ÇALIŞMALARI

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer, Yenifakılı’ya bağlı köylerde bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarının genel durumları ile Aile Toplum Sağlık merkezleri hakkında gerekli incelemenin yapıldığını belirtti. Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Gezer okudu. Rapor ise şu şekilde: “Yenifakılı ilçesinde 16 bin 348 metrekare alana sahip arsa üzerinde 785 metrekare oturum alanına sahip 2 bin 230 metrekare kapalı alanda 2014 yılı Ağustos ayında 10 yataklı olarak faaliyete geçen hastanenin hizmet vermeye başladığı, Yenifakılı ilçe entegre hastanesi olarak 7/24 acil servisinde nöbet sistemiyle hizmet sunulduğu, 112 Ambulans hizmeti verildiği, hastane bünyesinde 2 aile hekimi ve 1 adet diş polikliniği hizmeti sunulmaktadır. İlçe merkezinde 1 nolu aile sağlık biriminin bulunduğu bir doktor ve bir hemşirenin görev yaptığı görülmüştür. 2 nolu aile sağlık biriminde bir doktorun görev yaptığı, Bektaşlı sağlık evinin sağlık ocağı olarak hizmet vermekte iken 05 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Bektaşlı sağlık evine dönüştürüldüğü ve 24 Ocak 2020 tarihinde ebe atamasının yapıldığı, 4 daireli lojman binasının mevcut olduğu, dairenin 1’inin devlet memurlarına kiraya verildiği görülmüştür. Fehimli sağlık evine 23 Ocak 2023 tarihinde ebe atamasının yapıldığı, görevine başladığı komisyonumuzca görülmüştür.”

ÇAYIRALAN’DAKİ YOL ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Köye Yönelik Hizmetler Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz, İl Özel İdaresi 2022 mali yılından ve 2023 mali yılına kadar Çayıralan’a bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında gerekli incelemenin yapılarak rapor halinde getirildiğini bildirdi. Hazırlanan raporu okuyan Şuayip Yılmaz, “Çayıralan ilçesinde 2’nci kat asfalt yapım projesi kapsamında Fahralı ve Günyayla köyü arası 2,5 kilometre (km), Aşağıyahyasaray ve Topaktaş köyü arası 1 km, Gülderesi ve Karaazap köyü arası 1,5 km, Aşağıtekke ve Aşağıyahyasaray köyleri arası 6,3 km olmak üzere 11,3 kilometre 2’nci kat asfalt kaplama yapılarak hizmete sunulduğu görülmüştür. 2022 Yılı KöyDes projesi kapsamında ilçe merkezi Aşağıtekke, Konuklar, Menteşe, Sarıkaya köy grup yoluna 1 km beton yolun yapıldığı ve hizmete sunulduğu görülmüştür. 2023 yılı KöyDes projesi kapsamında ilçede asfalt programı olmadığı, Aşağıtekke, Günyayla, Konuklar, Menteşe, Karakışla köylerine 0,6 km beton yol yapımının programa alındığı alınan bilgilerden ve yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 2022 yılında yama çalışmalarının yapıldığı ve 2023 yılında da peyder pey ve ödenekler dâhilinde bu hizmetlerin yapımına devam edileceği belirtilmiştir. Meclisin bilgisine arz ederiz” dedi. Melike Aslı Arslan