Yozgat’ta ve yurt genelinde aile içi ve kadına şiddetin önüne geçmek amacıyla yeni çalışmalar yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarını denetleyecek sivil gözetim mekanizması oluşturuldu. Bakanlık bu kapsamda yapılan çalışmanın üzerine 6 ay çalıştı.

Kurulan kurul şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

81 ili de ilgilendiren kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlığın çalışmalarını denetlemek için "sivil gözetim mekanizması" kurulduğunu bildirdi.

Konuya dair açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi (AKŞİM) kuruldu. Kurul, şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi