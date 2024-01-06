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Sigara içen işçilerin mesai saatleri içinde sigara molası konusu, İş Yasası'ndaki düzenlemelerin gözden geçirilmesine neden oluyor.

Çalışanların belirli aralıklarla işyerlerini terk ederek mola yapmaları, personel arasında birçok tartışmaya sebep oluyor.

5727 sayılı Yasa'nın kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklaması, çalışanları belirli aralıklarla işyeri dışına çıkarak sigara molası almaya zorluyor. Ancak bu durum, işveren ve çalışanlar arasında anlaşmazlık yaratıyor.

İş Yasası'nın 68. maddesine göre, zorunlu ara dinlenme süresini aşan sigara molaları, ancak işveren onayı ile kullanılabilecek ücretli dakikalık izin kapsamında değerlendiriliyor.

Sigara molalarının, işverenin yönetim hakkı çerçevesinde diğer ara dinlenmelerle aynı kefeye konması, işverenlere periyot veya süre sınırlaması getirme yetkisi sağlıyor.

Sigara içen işçilerin, diğer mesai arkadaşlarına göre düzenli olarak onar dakikalık fazladan dinlenme süresini kullanmaları da dikkat çekiyor. İşverenler, bu durumu mesai kaybı olarak değerlendirerek, teknolojik çözümlerle sigara takip sistemleri kurup, sigara molalarını denetleyip raporlıyorlar.

Manyetik giriş kartları ve parmak izi sistemleri gibi teknolojik altyapılarla yapılan takip ve kontrol, işverenlere işçilerin sigara molalarında harcadıkları toplam zamanı raporlayarak mesai verimliliğini artırma imkanı tanıyor.

İş yerlerinde sigara içmenin yasaklanması veya sınırlanması yönündeki düzenlemeler, büyük şirketler tarafından da denetleniyor.

İş Yasası çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, sigara içen işçilerin mesai saatleri içinde sigara içmelerine sınırlama getirilmesi ve bu eylemin işveren onayına tabi tutulması, gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor.

İş yerlerindeki sigara içme eyleminin yasaklanması veya sınırlanması yönündeki düzenlemelerin, işverenlerin yönetim hakkı çerçevesinde hukuki bir temele dayandırılması bekleniyor.