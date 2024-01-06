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Yeşil Pasaport, devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve ailelerine sağlanan bir pasaport türüdür. Bu özel pasaport, sahiplerine bir dizi avantaj sunmakta olup, vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır. Yeşil Pasaport hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru şartlarını öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

YEŞİL PASAPORT KİMLER ALABİLİR?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihracat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapanlar

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkı da bulunmaktadır.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI VE NASIL ALINIR?

Yeşil Pasaport alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İlk adım olarak, İçişleri Bakanlığı'na bir talep dilekçesi gönderilmelidir. Pasaport defter bedeli ödendikten sonra diğer evraklar, nüfus müdürlüklerinden yapılan başvurularla tamamlanmaktadır.

Gerekli evraklar şunlardır:

Hususi pasaport talep yazısı,

1 adet biometrik fotoğraf,

Nüfus kartının aslı,

Çalışanlar için: Çalıştıkları kurumun il, bölge veya genel müdürlüklerinden alınmış imza sirküleri,

Emekliler için: Emekli oldukları tarihte hangi kadro ve kıdemde emekliye ayrıldıklarını gösteren belge,

İstifa eden memurlar için: İstifa ettikleri dönemde hangi kıdemde olduklarını gösteren belge,

Hak sahibi vefat edenler için: Vefat eden hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kıdemini gösteren belge,

18 yaşından küçükler için velilerden alınan muvafakatname.

Yeşil Pasaport başvurusu için gerekli evrakların tamamlanmasının ardından, başvurular nüfus müdürlüklerinden alınacak randevularla tamamlanmış olacaktır.