Bozok Üniversitesini tercih ederek Yozgat’a gelen öğrencileri SORGED gönüllüsü olmaya ve faaliyetlere davet eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençleri eğitimlere, projelere, etkinliklere beklediklerini ifade etti.

“SADECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE”

Temsilcilik başvurusu sadece Yozgat Bozok Üniversitesinin herhangi bir bölümünde okuyan öğrenciler için olduğunu belirten Başkan Uğuz, “Yozgat Bozok Üniversitesi dışından gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır” dedi.

“MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ GENÇLERİMİZ”

SORGED olarak toplumun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmak olduğunun altını çizen Uğuz, “Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. SORGED, bugüne kadar ulusal ve uluslararası bir çok alanda projeler yürütmüştür. 7 yıl içerisinde yaklaşık 400+ genci ücretsiz yurt dışına göndermiştir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite edilerek Kalite Sertifikası almıştır. Aynı zamanda Eurodesk Temas Noktası olarak gençlik bilgilendirme faaliyetlerine devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“HAYATINIZA RENK KATAR”

Üniversite okumanın tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Uğuz, “81 ilimizde üniversite var ve herkes üniversite okuyor. Üniversite okumak gençleri ayrıcalıklı kılmıyor. 21. Yüzyılda gençler farklı becerilere sahip olması gerekiyor. İş dünyası akademik çalışmalarının yanı sıra gençlerin kendilerini pek çok alanda geliştirmesini istiyor. Artık şirketler işe alacakları gençleri seçerken üniversite yıllarını nasıl geçirdiklerine de bakıyor. Sivil Toplumdaki çalışmalar önemseniyor. Birlikte çalışacakları gençlerin proje üretmesini, sorunlara çözüm bulmasını ve takımla birlikte uyum içinde çalışmasını bekliyor. Sorumluluk sahibi olması, takım çalışmalarına yatkınlığı ve liderlik özelliği taşıması da en çok aranan nitelikler arasında yer alıyor. Eğitim süresince çeşitli sorumluluk projelerinde etkin rol alan, bir derneğin veya kulübün faaliyetlerinde çalışan, takım çalışmasına inanan, gelişime açık olan, yabancı dil bilen, teknolojiyi takip eden, araştıran, sorgulayan, Erasmus projelerinde yer alan, iyi iletişim becerilerine sahip, özgüveni yüksek, girişimci ruha sahip, insana ve topluma duyarlı, fikirleri ve vizyonuyla çalıştığı kurumda fark yaratan, farklı görüş ve değerlere saygılı, kültürel farklılıklara uyum, çeşitlilik, öğrenmeye açıklık, duyarlılık, dünya görüşü, iletişim yeteneği gibi beceriler gençler iş dünyası tarafından öncelikli tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

NEDEN SORGED GÖNÜLLÜSÜ?

Uğuz, “Öncelikle yukarıdaki iş dünyasının aradığı gençten birisi olma fırsatını yakalayacaksın. Yürüttüğümüz projelerle çeşitli becerilere sahip olacaksın. SORGED gönüllüsü olarak, takım çalışması, liderlik, kültürlerarası yeterlilikler, proje yönetimi, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi temel yeterlilikler ve becerileri kazanacaksın. Güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenmeyi öğreneceksin. En önemlisi kendini geliştirerek ve çeşitli sertifikalara sahip olarak daha kolay iş bulabileceksin. SORGED gönüllüsü olarak yurtiçi ve yurtdışı projelerimize herhangi bir seçim kriteri olmaksızın doğrudan katılma fırsatı yakalayacaksın. Hem SORGED'in gücüne güç katacaksın hem kendini geliştireceksin hem de bir çok insanın hayatına dokunacaksın. Yozgat Bozok Üniversitesinin herhangi bir bölümünde okuyorsan, başvurunu bekliyoruz” dedi. (Melike Aslı Arslan)