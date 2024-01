Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Ocak günü saat 14.00’da İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek seminere konuşmacı olarak Atatürk Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Semiha Nur Aktaş katılacak.

Düzenlenecek olan seminere tüm halkı davet eden İlçe Müftüsü İsmail Çelik, “Engelli bireyler ve aileleri zaman zaman kimilerinin farklı bakış açısından kaynaklanan birtakım olumsuzluklarla karşılaşabilmekte, ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalabilmektedir. Oysa yüce dinimiz İslam’da engelli ya da engelsiz her insan değerlidir. Bizatihi insanlığıyla her türlü saygı ve hürmete layıktır. İnancımıza göre asıl önemli olan kişinin zihnini, gönlünü ve sahip olduğu her bir imkanı Allah’ın emaneti olduğu bilinciyle kendisi, toplumu ve insanlığın hayrına değerlendirebilmesidir. Dolayısıyla her bir engelli kardeşimiz öncelikle bir insan ve kul olarak her türlü değeri ve saygıyı hak eder" dedi.

Çelik, "Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de engelliler konusunda Resulü nezdinde hepimizi uyarmış, Peygamberimiz (s.a.s) de pek çok söz ve uygulamasında bu kardeşlerimize verdiği önemi ortaya koymuştur. Başkanlığımız engelliler konusunda toplumumuzda var olan bilinç, farkındalık ve duyarlılığı artırmak, engelli kardeşlerimizin dini vecibelerini kolay bir şekilde yerine getirebilmelerine ve din hizmetlerinden daha fazla istifade edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla manevi danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda engellilerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim öğretime teşvik edilmeleri, dini sorumluluklarını yerine getirebilmeleri noktasında motivasyonlarının artırılması, hayat şartlarının kolaylaştırılarak toplum içerisinde huzurlu, aktif, etkin bir şekilde rol almalarını sağlayacak çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. İlçe müftülüğü olarak aileye yönelik yapmış olduğumuz seminer programımızda ‘Engelli Hakları ve Bize Düşenler’ konusuna yer verdik. Tüm halkımızı düzenlemiş olduğumuz seminerimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.