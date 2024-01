Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgatlı vatandaşlarında önem verdiği cilt sağlığı hakkında uzmanlar bilgilendirme yaptı. Diyetisyen Erden, yağlı, tuzlu, şekerli ve karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü yitiren cildin yorgunluk ve sağlıksız beslenmeyi işaret ettiğini belirterek doğru zamanda doğru ölçüde beslenmenin önemli olduğunu söyledi. C, E, A, K ve B kompleks vitaminleri ile minerallerin cilt sağlığına faydalarına değinen Diyetisyen Erden “Araştırmalar C ve E vitamininin güneşin olumsuz etkilerini tersine çevirebileceğini gösteriyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını azaltır, cilt bariyerlerinin güçlenmesine yardımcı olur. C ve E vitamini serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmaya da yardımcıdır. Beslenmenizin günlük olarak doğru miktarda C vitamini içerdiğinden emin olmanız cilt sağlığınız açısından etkili bir adımdır. Turunçgiller, brokoli, karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler C vitamininden zengin kaynaklardır. E vitamini içinse bitkisel yağlar, fındık, badem, zeytin gibi besinler iyi kaynak oluşturduğu için cilt tedavisinde uygun porsiyonlarda alımı önerilebilir. C vitamini vücutta depolanmadığı için alımı günlük olarak mutlaka desteklenmelidir” diye konuştu.

“MUZ, YUMURTA VE PİRİNÇ BİOTİN KAYNAĞIDIR”

A vitamininin, nemlendirici etkisiyle doku onarımına destek olduğunu belirten Diyetisyen Erden A vitamininin çizgi ve kırışıklıkları azalttığını, akne (sivilce) oluşumuna karşı koruyucu olduğunu ayrıca yüksek beta karoten içeren yiyeceklerin sedef hastalığı riskini azalttığını aktardı.

Cilt sağlığı söz konusu olduğunda akla ilk gelen en önemli B vitamininin “biotin” olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Erden “Biotin, deri, tırnak ve saç hücrelerinde bulunan bir besin öğesidir. Yeterli miktarda alınmadığında dermatitlerle veya saç kaybı ile karşılaşılabilir. Muz, yumurta, yulaf ezmesi, pirinç en bilinen biotin kaynaklardandır. Diyetlerinizde kontrolsüzce ekmek ve ekmek gruplarını kesmeniz cilt sağlığınız açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Uygun porsiyonlamayla B vitaminlerini günlük olarak almanız önerilir” dedi.

“GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI SARIMSAK VE YUMURTA”

Güneşin zararlı etkisine karşı cildi korumasıyla bilinen selenyumun tam tahıllı gruplar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurtada bulunduğunu ifade eden Diyetisyen Erden bazen çinko eksikliğinin akne oluşumunun nedeni olduğunu ve bunun için yağsız et, tavuk, hindi, bazı deniz ürünleri (istiridye gibi) çinko kaynaklarına yönelmek gerektiğini söyledi. Tek başına cilt sağlığına etkisi bulunmasa da C vitamini, çinko ve bakırın birlikte alınmasının cilt esnekliğini artırdığını sözlerine ekledi.

“CİLT SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Diyetisyen Erden cilt sağlığını tehlikeye atan gıdaları “Alkollü içecekler, yağlı salata sosları, mayonez, yağlı peynirler, tuzlanmış, salamura yapılmış her türlü yiyecek, salam, sosis, sucuk, pastırma, jambon gibi şarküteri ürünleri, yağlı ve şekerli hamur işleri, fazla miktarda alınan gazlı içecek, kahve, çay” olarak sıraladı. Yaş ilerledikçe vücuttaki su oranın azaldığına ve cildin kuruduğuna dikkat çeken Diyetisyen Erden “Bunun sonucunda cilt esnekliğini kaybederek kırışıklıkların oluşumuna ve sarkmalara neden olur. Bu süreci bir miktar yavaşlatmak için bir gün içerisinde bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Su tüketimi kilo başına 30 ml olmalıdır; örneğin 60 kilogram olan yetişkin bir bireyin günlük içmesi gereken su miktarı 60 çarpı 30 eşittir bin 800 milimdir” diye konuştu.

“HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETİN”

Diyetisyen Erden cildi güçlendirmek için alınabilecek diğer besinlere dair “İçeriğindeki likopen adı verilen antioksidan maddeyi kullanabilmek adına öğünlerinize domates ekleyin. Meyve ve sebzelerin antioksidan gücünün zengin olduğunu unutmayın ve günlük olarak tüketmeye özen gösterin. Omega-3 yağ asitlerince zengin olan balıklar genel sağlığı korumada etkili olduğu gibi cilt sağlığını korumada da önem arz eder. Haftada en az 2 kez balık tüketmeye özen gösterin. Tüketimde zorluk yaşıyorsanız mutlaka Omega-3 takviyesi kullanın. Doğru beslenme eşittir sağlıklı cilt, bunu unutmamak gerekiyor” dedi.

Tüm bu önlemler alınsa bile öğlen saat 10.00- 15.00 arası güneş ışığına maruz kalmamak ve zorunlu hallerde yüksek koruyucu faktörlü güneş kremi kullanmak gerektiğini de sözlerine ekledi.