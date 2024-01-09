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Yozgat’ta havaların soğuması ile birlikte grip vakalarında artışlar yaşanmaya başlandı. Uzmanlar gribal enfeksiyon konusunda vatandaşları uyardı.

Başpınar, kronik hastalık durumlarında kişilerin antibiyotik kullanımında ısrarcı olmaması gerektiğini söyleyerek, "Kış Mevsimiyle birlikte solunum yollarına yerleşen enfeksiyonlar problem olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayında başlayan enfeksiyon süreçleri aralık ve ocak aylarında en üst seviyeye çıkmakta. Enfeksiyon durumları pek çok farklı semptomla karşımıza çıkmakta. Kişi bir kaç hafta önceden bu tür semptomlarla karşılaşabilir. Hastalık süreci ise yaklaşık bir hafta sürebilir. Kişide kronik bir hastalık söz konusu değilse kişi kendiliğinden de süreci atlatabilir" diye konuştu.

“YAKIN TEMASA DİKKAT”

Yakın temas ve sarılmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Başpınar, Yakın temas konusunda dikkatli olmak gerekir. Ellerin sık sık sabunlu suyla yıkanması da rahatsızlığın geçiş sürecinde etkili olur. Hasta olunduğunda kişi istirahat ederek süreci atlatabilir. Doktora gidilmesi gereken ağır ve şiddetli durumlarda ise kişi kronik rahatsızlıkları varsa doktor kontrolünde olmalı. Etkenlerin virüs olması durumlarında antibiyotikler etkili olmaya bilir bu durumlarda da doktorun kontrolü gerekir" dedi.