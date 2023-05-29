Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını devam ettiren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik ile İstanbul Fethi’nin 570. Yıl Dönümü anıldı.

Şehitlik ziyaretine Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da katıldı.

Ziyarette açıklamada bulunan Müdür Sapmaz, “İstanbul Fethi’nin 570. Yıl Dönümü dolayısıyla gençlerimizle birlikte Şehitlik ziyareti yapıp, hatim duası ettik. Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan; Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, ya İstanbul beni alır ya ben İstanbullu alırım, kararlıyla gençlere idol olan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, fetih ruhunu hatırladık. Günün tüm gelişmiş teknolojilerini kullanarak o zamana kadar onlarca kez kuşatılan İstanbul’un dağlardan (Dolmabahçe’den, Kasımpaşa’dan) gemilerin halice indirilişinin hayallerini anlattık. İstanbul’u fethetme yolunda gösterilen gayret ve çabaya Allah’ın aşık olmasından, Fatih’in İstanbul’a aşık olmasından, maddi gayretlerden sonra Akşemseddin’in duasıyla fetih ruhunun nasıl gerçekleştirildiğinden bahsettik. Yeni fetih ruhunun teknolojide, kültür spor, sanatta ve ekonomide tam bağımsız bir Türkiye olma yolunda mücadele olduğunu söyledik. Cennet vatan ülkemizin şehit kanları ile sulanmış topraklarını özgürlük adına savunmanın öneminden ve şehitlikten muhabbettik ettik. Gençlerin bunun bilincinde olduğunu İstanbul’un fethini diri tutma adına şehitlikte olmaları bunun ispatı olduğunu gözlerindeki enerjiden gördük. Çamlıkta fetih yürüyüşü, çevre temizliği, yaptık gençler ile ikram ortamında sohbet ettik. Gençliğimiz ve geleceğimiz çok kıymetli. Çok değerliler. İyi varsınız ve gençlik için, kültürümüz, değerlerimiz ve güçlü Türkiye için” dedi. Ahmet Ayverdi