Paşaköy İlkokulunda “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında örnek çalışma etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in himayelerinde başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” okullarda yapılacak olan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerin buluşması, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlanıyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Şefaatli Paşaköy İlkokulumuzdan Sınıf Öğretmenimiz Nuran İlhan ve öğrencileri tarafından yöresel kıyafetlerin ve kültürümüzün tanıtılmasıyla çalışmaların yanında yazar buluşmaları da yapılmıştır. Bu güzel örnek çalışmalar için Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.