Yatsı namazı sonrasında, Miraç Kandili ve 1 yıl önce yaşanan asrın felaketi olarak geçen deprem felaketinde hayatını kayıp eden vatandaşlar için salep ikramında bulunuldu.

Vatandaşlara salep ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mücdat Karaca, Miraç Kandilinin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Karaca, ilçelerde bulunan camilerinde Miraç Kandili nedeniyle binlerce kişiye salep ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek; bu tür adetlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

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Vatandaşlara salep ikramı 3

Karaca, Miraç Kandilinin insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu belirterek; “Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şefaatli hemşerilerimin ve  İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Vatandaşlara salep ikramı 1

 Vatandaşlar salep ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek; Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca’ya şahsında Şefaatli Belediyesine ve  tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: Hakan Demirbaş