Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yatsı namazı sonrasında, Miraç Kandili ve 1 yıl önce yaşanan asrın felaketi olarak geçen deprem felaketinde hayatını kayıp eden vatandaşlar için salep ikramında bulunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mücdat Karaca, Miraç Kandilinin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Karaca, ilçelerde bulunan camilerinde Miraç Kandili nedeniyle binlerce kişiye salep ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek; bu tür adetlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Karaca, Miraç Kandilinin insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu belirterek; “Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şefaatli hemşerilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Vatandaşlar salep ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek; Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca’ya şahsında Şefaatli Belediyesine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.