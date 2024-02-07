Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da saklandıkları ikamette yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 26’ya yükselirken, Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı.

Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı verilmişti.

OCAKÇI ÇİFTİ YURT DIŞINA KAÇACAKTI: GÖZALTI SAYISI 26’YA YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.