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Ziyarette AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Yasin Nazım Kayhan ile gündeme dair konular ile ilgili sohbet etti.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getiren Başkan Altuntaş, “Gelecek hafta Milletvekillerimizin de sahaya inmesiyle birlikte seçim çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu hafta sonu aday tanıtım programı ile ilçelerimizin adaylarını tanıtacağız. 15 gün içinde yapacağımız proje lansmanı toplantısı ile birlikte partimizin projelerini halkımızla paylaşacağız. 20 Şubat'a kadar il genel meclisi, belediye meclisi ve belde adaylarımızı da belirleyip kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçim hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Altuntaş şunları söyledi: “Bilindiği üzere yaklaşık 3 ay önce Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İl Başkanlığı görevine başladım. Yozgat’a iktidar partimizin yaptıkları ortadadır. İnşallah 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde il genelinde partimiz seçimlere damgasını vuracaktır. AK Parti, Cumhur ittifakı olarak genel seçimlerde Türkiye Yüzyıl'ı vizyonunu devam ettirmek için alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde 31 Martta yapılacak olan yerel seçim var. İnşallah ülkemiz için Yozgat için yerel seçimlerde de aynı genel seçimlerde ki gibi sandıktan demokrasi çıkar.”

İl Başkanı Çelebi Altuntaş’ın ziyaretine, Ayşenur Taşdemir, Eyüp Coşgun, Ömer Rıza Karakoç, Tuba Doğdaş, Yaşar Gülmez, Esma Gültekin Ali Şahin, Emre Nurdoğdu, Mustafa Şahin eşlik etti.