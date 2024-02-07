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İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin Aile hekimliği toplum sağlığı uzmanı Fatih Çetin koordinatörlüğünde Aile Hekimi Uzmanı Ayşe Büşra Yakarış ve Cemil Mutlu, Aile hekimi Mesut Özdemir tarafından verilen 1’inci Aşama Uyum Eğitimi programı düzenlendi.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Sağlık alanında yaşanan dönüşümde 1.basamak sağlık hizmetleri sunan aile hekimlerimizin rolü tartışılamaz. Erken teşhise yönelik yapılan taramaların ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli sürdürülebilmesi geleceğimiz açısından çok çok önem arz etmektedir. Bizler bu bilinçle hareket ederek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aile hekimlerimizin ve buralarda görev yapan çalışanlarımızın, fiziki şartları daha güzel ve modern yapılarda hizmet verebilmesi adına adeta bir seferberlik ilan ettik. Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin verdiği destekle yenilediğimiz aile sağlığı merkezi sayısını hızla artırdık” dedi.

Dr. Şahin, vatandaşların birinci basamak hizmet sunan bir sağlık tesisinde derdine çare bulabilmesinin hastanelerdeki yoğunluğun da önlenebilmesi adına önemli olduğunu vurgulayarak aile hekimlerine yönelik uyarılarda bulundu.