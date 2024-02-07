Tahmini Okuma Süresi: dakika

Almanya Yozgatlılar Fedarasyonu Başkanı Dursun Karabel ve Levent Gülten tarafından Almanya’daki gurbetçi vatandaşların destekleri ile Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 12 adet akülü 10 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hediye edilen tekerlekli sandalyeler Sorgun Engelliler Umut Derneği vasıtasıyla Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın da iştirakiyle engelli vatandaşlarla buluşturuldu.

Yapılan anlamlı destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Aydın, “Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi varsa, engel yoktur!” dedi.