Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca hava aracı “cayrokopter” ile trafik denetimi gerçekleştirilirken 10 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Yozgat Boğazlıyan karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, geçme kuralı ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanım ihlalinden 10 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Muhtemel trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülere yönelik havadan trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.Kaynak: İHA