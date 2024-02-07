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Programda Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Gazeteci Murat İde ve Gazeteci Fatih Atik, yerel seçimlerin nabzını tutarak değerlendirmelerde bulundular.

Gazeteci Fatih Atik, programda Yeniden Refah Partisi'nin gelecek seçimlerde güçlü bir performans sergileyeceğini vurgulayarak, "Yeniden Refah Partisinin banko kazanacağı bir yer var" şeklinde iddialı bir açıklama yaptı. Atik, özellikle Kazım Arslan'ın adaylığının önemine dikkat çekti.

YOZGAT’IN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda Yeniden Refah Partisi'nin gelecek seçimlerdeki potansiyelini değerlendiren Atik, "Yeniden Refah Partisinin aday çıkarması sadece Ankara’da değil birçok yerde değiştiriyor. İddialı bir cümle kurayım. Yeniden Refah Partisinin banko kazanacağı bir yer var. O da Yozgat" diyerek Yozgat'ın önemine vurgu yaptı.

Eski başkan Kazım Arslan'ın geçmiş performansını da hatırlatan Atik, Arslan'ın geçmişteki çalışmalarını analiz ederek, "Eski başkan vardı orada, Kazım Arslan. Yeniden Refah’tan milletvekiliydi. Sonrasında AK Parti’den Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Kazım Arslan, 2019 yılında bağımsız aday oldu ve yüzde 36 oy aldı" şeklinde konuştu.

“AK PARTİ KAZANIR DİYOR”

Atik ayrıca, AK Partililerle yapılan istişarelerde Kazım Arslan'ın kazanacağı yönünde söylemlerin olduğunu iddia etti.

Atik, "AK Partililerle de konuşuyorum. Kazım Arslan kazanır diyorlar. AK Parti kazanır diyor" ifadelerini kullandı.