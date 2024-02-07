İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın Yozgat’a geliyor.
Yarın Yozgat’a gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Sinemada belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Yarın saat 15.30’da Büyük Sinemada partililerle bir araya gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti belediye başkan adayı tanıtım toplantısı düzenleyecek.
Genel Başkan Akşener’in programı ise şu şekilde: “Saat 13.00 Ankara’dan Yozgat’a hareket, 15.00 karşılama, 15.15 istirahat, 16.00 İYİ Parti Yozgat teşkilat buluşması (Büyük sinema basına açık), 17.30 Ankara’ya hareket.”Kaynak: Hakan Demirbaş