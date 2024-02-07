Tahmini Okuma Süresi: dakika

Survivor, efsane bir kadro ile ekranlarda izlenme rekorları kırıyor. Yaşanan olaylar ise insanları ekran başına çekmeye devam ediyor. Peki, Nagihan Karadere diskalifiye görüntüleri? Survivor Nagihan elendi mi? Survivor Nagihan diskalifiye mi edildi?

Survivor 2024 All Star, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, Nagihan Karadere'nin diskalifiye görüntüleri ve elenip elenmediği merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki program, Murat Ceylan'ın sunumuyla büyük bir heyecana sahne oluyor. İşte Nagihan Karadere'nin diskalifiye durumuyla ilgili detaylar:

Survivor 2024 All Star'ın 27. bölümünde yaşanan ikili tartışmalar, adada gergin anların yaşanmasına neden oldu. Daha önce Survivor'da finale kalmış deneyimli yarışmacı Nagihan Karadere'nin Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik gerçekleştirdiği fiziksel temas, Türkiye gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı'nın sert tepkisiyle karşılaşan Nagihan, programın ilerleyen bölümlerinde diskalifiye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yeni bölümde şu açıklamaları yaptı: "Yaşanan tartışma sonrası, olmadı, sinirine yenik düştün. Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz?"

Nagihan Karadere ise yaşanan olayların ardından ada konseyinin yapıldığı alanda tek başına oturarak Acun Ilıcalı'nın vereceği kararı bekledi. Nagihan'ın diskalifiye durumu, yeni bölümde açıklanacak ve izleyicilerin merakı son bulacak. Survivor 2024 All Star, her bölümüyle olay dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.