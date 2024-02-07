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Yozgat'ta, Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan 463 yıllık tarihi köprü, restore edildikten sonra tekrar hizmet vermeye başladı.

Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Mısır seferine giderken Kanak suyu üzerine yaptırdığı üç kemerli köprünün restore çalışması, 1.5 yılda tamamlandı ve 2018 yılının Aralık ayında yeniden hizmet vermeye başladı.

Aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmalarında, sel sularının getirdiği molozlarla kapanan üçüncü kemerde ortaya çıkarıldı.

Yozgat-Boğazlıyan yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün yaya ve araç trafiğine de açık olması dikkat çekerken yöre halkı tarafından da kullanılmaya devam ediyor.