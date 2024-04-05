Önceki akşam sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Yozgat Belediyesi’nin yeni başkanı Kazım Arslan, seçimden 2 gün önce, cuma günü belediye bünyesinde gerçekleşen olayı kamuoyu ile paylaştı.

Yayınladığı video ile Yozgatlılara seslenen Arslan, belediyenin elektik, akaryakıt gibi öncelikli ödemesi gereken birçok borç varken yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağın seçimden önceki cuma günü, usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularını aktarıldığını duyurdu.

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Seçime 2 gün kala, yaklaşık 18 milyon liranın ödüllendirme adı altında, usulsüz bir şekilde Yozgat Bozoksporlu futbolculara aktarıldığını söyleyen Kazım Arslan, “Bunu çok yanlış buluyorum, ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Çünkü iki gün sonra seçim var” diyerek şunları söyledi:

“Pazar günü seçim var, seçimden 2 gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Tabii bunu bir defa çok yanlış buluyorum, ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Çünkü iki gün sonra seçim var ve siz cuma günü belediyenin kasasında biriken parayı borçları ve işçi memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozokspor futbolcularına aktarıyorsunuz. Bunu ahlaki bulman mümkün değil.”

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Paranın aktarılma şeklinin usulsüz olduğuna dikkat çeken Arslan, meclis kararının olması gerektiğine işaret etti ve muhasebe müdürünün imzası olmadan, sadece başkan yardımcısının imzasıyla yapılan bir ödeme söz konusu olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu paranın aktarılma usulü yanlış. Çünkü böyle bir paranın aktarılabilmesi için meclis kararı lazım. Ortada bir meclis kararı yok. Mali işler müdürlüğü imzası olması lazım mali işler müdürünün imzası yok. Böyle bir ödemenin yapılabilmesi için ödemenin sporcu ödüllendirme yönetmeliğine uygun olması lazım. Yani kime ödeme yapılacaksa, ne kadar ödeme yapılacaksa, Türkiye çapında ne başarısı varsa, uluslararası alanda ne başarısı varsa, belli kriterlere göre belirlenen isimlere ödenmesi lazım. Böyle bir durum da yok. Tamamen usulsüz bir şekilde 18 milyon lira 9 Bozoksporlu futbolcuya aktarılmış. Bu bir usulsüzlüktür. Hepsi bir tarafa, ahlaki bir davranış değildir. Belediyemizi de sıkıntıya sokan bir davranıştır. Bunu kamuoyuyla sizlerle paylaşmam gerektiğine inandığım için bu açıklamayı yapıyorum.”

ARSLAN: “PARAYI İADE ETMEZLERSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ!”

Bundan sonrası için belediye olarak ne yapacaklarını da anlatan Arslan, parayı iade almak için girişimde bulunduklarının altını çizdi ve şunları söyledi:

“Şimdi ne yapacağımız konusuna gelecek olursak. Bugün arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Belediye bütçesinden usulsüz şekilde aktarılan bu paranın tekrar belediyeye iadesi için ilgili kişilere ve kulübe ihtar yazısı yazıyoruz. Bu paranın iadesini istiyoruz. İade edilmediği takdirde de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. İnşallah onun hazırlıklarını da yaptık ikisi birden yürüyecek. Ve halkın olması gereken, milletin olması gereken, işçinin olması gereken, memurun olması gereken ve usulsüz bir şekilde bir spor kulübüne aktarılan bu paranın takipçisi olacağız. Yozgatlı hemşehrilerimiz adına. Hiç kimse layüsel değildir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Milletin parası üzerinde, devletin imkanları üzerinde, işçinin hakkı üzerinde, memurun Hakkı üzerinde, milletin Hakkı üzerinde hiç kimsenin bu şekilde keyfi bir tasarrufa hakkı yoktur. Söylediğim gibi böyle bir ödemenin yapılabilmesi için meclis kararı olması lazım. Muhasebe müdürünün imzasının olması lazım. Ama her şeyden öte bu ödemenin ödül yönetmeliğine uygun olması lazım.”

ARSLAN: “BU USULSÜZLÜKTÜR, KEYFİLİKTİR, ZİMMET SUÇUNU DA OLUŞTURABİLİR!”

Futbolculara ödenen paralarla ilgili, Türkiye’de böyle bir ödüllendirme sisteminin olmadığnın altını çizen Kazım Arslan, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Böyle bir ödüllendirme sistemi Türkiye'de yok, sadece Yozgat belediyesinde gördük ve muhasebe müdürünün imzası olmadan, sadece başkan yardımcısının imzasıyla yapılan bir ödeme söz konusu ki bu tamamı ile bir usulsüzlüktür, keyfiliktir, zimmet suçunu da oluşturabilir. Ama bunun kararını tabii ki yargı mekanizmaları verecek. Biz halk adına bunun takipçisi olacağız. Birinci aşamada dediğim gibi ilgili kulübe ve futbolculara paramızın iadesi için tekrar yazı yazdık. Yarın kendilerine tebliğ edeceğiz ve aynı zamanda da bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Temenni ediyorum ki yazımıza müspet cevap verilir ve usulsüz şekilde belediyenin kasasından 9 futbolcuya, dolayısıyla ilgili takıma aktarılan bu para tekrar belediyemiz kasasına iade edilir de biz bu parayı daha uygun bir şekilde halkın menfaati için Yozgatlı hemşehrilerimizin menfaati için kullanmış oluruz.”