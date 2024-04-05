Ramazan bayramına sayılı günler kala akaryakıtta fiyat değişimi olup olmayacağı merak ediliyor. Yola çıkacak araç sahipleri, akaryakıta indirim yapılacak mı? Benzin, motorin ve otogaza zam gelecek mi? sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde akaryakıt fiyatlarıyla ilgili meraklar artıyor. Yola çıkacak sürücüler, yakıt fiyatlarında yaşanacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak planlama yapmak istiyor. Peki, bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında değişiklik olacak mı? Benzin, motorin ve otogaza zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren soruların yanıtı...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında dolar kuru düşmüş ve bu durum akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak, brent petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması, özellikle 91 dolara yükselmesi, bu beklentiyi bozdu. Dolayısıyla, Bayram öncesinde akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam gelmesi beklenmiyor.