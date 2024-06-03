Lise öğrenimi sırasında yerel "Yerköy" gazetesinde gazeteciliğe adım atan Öztürk, aynı dönemde Hürriyet Haber Ajansı muhabirliği görevini de üstlendi.

Yerel haberlerindeki başarısıyla dikkat çeken Öztürk, 1 Haziran 1978'de Hürriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda göreve başladı ve 1994 yılına kadar Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra Sabah, Star ve Gözcü gazetelerinde çalıştıktan sonra halen Sözcü gazetesinin Ankara temsilciliği görevini sürdürmektedir.

Saygı Öztürk, araştırmacı gazetecilik alanında birçok başarıya imza atmıştır. Öztürk'ün, önemli skandalları ortaya çıkarma konusundaki başarısı dikkat çekicidir.

İlksan skandalını gün yüzüne çıkardığı gibi, Anadolu liseleri giriş sınavı sorularının çalındığını belgeleyerek sınavın iptal edilmesini sağlamıştır.

Ayrıca ÖSS'de çağrı cihazı ile kopya verilmesini ortaya çıkarmış, Batman Valiliği tarafından alınan silahların kaybolduğunu ve OHAL Valiliği'nin "uçmayan uçaklar" aldığını kanıtlamıştır. Kamu görevlilerinin Suudi Arabistan destekli Rabita örgütü tarafından hacca götürüldüğüne dair belgeleri ele geçirmiş ve birçok karanlık olayın perdesini aralamıştır. Ayrıca, Uğur Mumcu suikasti sanıklarının ifadelerini ilk kez kamuoyuna duyurarak önemli bir başarı elde etmiştir.

Saygı Öztürk, araştırma haberleriyle birçok ödül kazanmıştır. Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından birçok kez ödüllendirilmiştir.

Ayrıca, Muammer Yaşar Bostancı ödülünü dört kez, Bülent Dikmener ödülüne layık görülmüş ve Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından "Yılın Yazarı" seçilmiştir. Bugüne kadar 30'dan fazla ödül kazanmıştır.