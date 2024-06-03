Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, araştırmacı gazeteci-yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, yeni kitabı Örgüt Pazarı’nda “Çok gizli-Devlet brifingi” belgeleriyle sol-sağ örgütler, Kürtçülük ve Tarikatların dününü yazdı.

Her biri “çok satan” kitaplar arasına giren, bilinen olaylardaki “bilinmeyenlere” ve yüzeyde görünenlerin “derin ilişkilerine” ışık tutan çalışmalarıyla bir marka haline gelen, yazdığı her kitap ile kamuoyunun ilgisini çeken, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün ilk baskısı Bilgi Yayınevi’nden çıkan “Örgüt Pazarı” kitabının yeni baskısı Doğan Kitap tarafından yayımlandı.

Örgüt Pazarı’nda yer alan bazı konular şöyle:

KÜRTÇÜLÜK-TARİKATLAR, SOL-SAĞ ÖRGÜTLERİN DÜNÜ

* “Sol bir sel gibi akıp gider. Sağ ovayı bir defa bastı mı bataklık haline getirir” sözü niçin söylendi?

* Ankara’nın göbeğinde Jandarma Genel Komutanı iple bağlayıp kaçırma planında neler yaşandı?

* Cezaevinde görevli komutanla, tutuklu kız arasındaki aşkın sonunda ne oldu?

* “Kızıl siyasi iktidar” için niçin Siverek ve Tunceli merkez seçildi?

* Örgütün ceza yasalarında hangi suçların karşılığı infazı gerektiriyordu?

* “Devrim nikahı” niçin yapılıyor, bu yolla neler gizleniyordu?

* Bildirileri yazmak için hangi üniversitenin daktiloları çalındı?

* Kürtçülük ideolojisiyle asi kitle oluşturuluyor uyarısı nerede yapıldı?

* Asker, komünizmi nasıl kötülüyor, hangi örnekleri veriyordu?

* Hangi tarikat kendilerinden olmayanların katlini vacip görüyor?

* İrticai faaliyetleri Kadir Mısırlıoğlu nasıl sürdürdü?

* Ünlü sanatçı Barış Manço’nun konserlerini dinci gruplar nasıl engelliyordu?

* Büyük eylemlerin perde arkasında neler yaşandı?

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, araştırmacı gazeteci-yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, 25’inci kitabı Örgüt Pazarı’nda 70’li yılların Türkiye’sinde döşenmeye başlanan taşlarla bugüne uzanan siyasi iklimin perde arkasını gözler önüne seriyor.