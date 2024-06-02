110 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulan bu araziler, yatırım fırsatları arayanlar için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Ayrıca, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 8 taksit seçeneği de mevcut.

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE'DE ARAZİ SATIŞLARI

Eskişehir Mahmudiye bölgesinde bulunan üç arazi, 21 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:30'da açık artırma ile satışa çıkacak. Arazilerin büyüklükleri 765, 828 ve 15.129 metrekare arasında değişmekte olup, geçici teminat bedelleri ise 161.000 TL ile 537.000 TL arasında belirlenmiş durumda. Bu araziler, başlangıç fiyatları 110.000 TL'den itibaren yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

YOZGAT YERKÖY'DE AÇIK ARTIRMA

Yozgat Yerköy'de bulunan iki tarla ve bir ham toprak alanı için açık artırma 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Bu araziler, 4.280, 5.519 ve 10.490 metrekare büyüklüklerinde olup, geçici teminat miktarları 22.000 TL ile 53.000 TL arasında değişiyor. Yatırımcılar için uygun fiyatlarla sunulan bu araziler, önemli fırsatlar yaratıyor.

MİLLİ EMLAK'TAN YATIRIMCILARA DESTEK

Milli Emlak'ın sunduğu bu kampanya, yatırımcılara büyük avantajlar sağlıyor. Uygun fiyatlar ve 8 taksit imkanı ile satışa sunulan araziler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin açık artırma tarihlerini kaçırmaması önem taşıyor.

SATIŞ DETAYLARI

Yozgat Yerköy ve Eskişehir Mahmudiye bölgelerinde satışa sunulan araziler, geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Arazilerin farklı büyüklüklerde ve fiyat aralıklarında olması, yatırımcılar için cazip seçenekler oluşturuyor.

YOZGAT YERKÖY ARAZİLERİ

Tarih: 16 Mayıs 2024, saat 11:00

Büyüklükler: 4.280, 5.519 ve 10.490 metrekare

Geçici Teminat: 22.000 TL - 53.000 TL

Eskişehir Mahmudiye Arazileri

Tarih: 21 Mayıs 2024, saat 10:30

Büyüklükler: 765, 828 ve 15.129 metrekare

Geçici Teminat: 161.000 TL - 537.000 TL

Bu fırsatlarla ilgilenen yatırımcılar, belirtilen tarihlerde düzenlenecek açık artırmalara katılabilir ve avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanabilir. Milli Emlak’ın sunduğu bu cazip tekliflerle ilgili daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.