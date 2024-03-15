Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2024 yılında uygulanacak şartlarını belirledi. Yeni genelgeye göre, 2023 yılında günlük 13.33 lira ve ikinci yarıda günlük 16.66 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2024 yılında günlük 23.33 liraya çıkarıldı. Böylece, işverenlere çalışan başına aylık 700 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, asgari ücret desteği yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için geçerli olacak. Bu destekten herhangi bir çalışan sayısı veya sektör ayrımı yapılmaksızın yararlanılabilecek.

Destek, 2024 yılı için ocak-aralık döneminde geçerli olacak ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşverenler, geçen yılın aynı ayında çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 671 lira, aylık da 20 bin 130 lira ve altında olan çalışanlar için destekten faydalanabilecekler.

Özel sektör işverenlerine ait işyerleri için günlük 1.341 lira ve linyit, taşkömürü çıkarılan işyerleri için günlük 1.789 lira prime esas kazancı olanlar da günlük 23.33 lira, aylık da 700 lira asgari ücret desteği alacaklar.

Asgari ücret desteği, işverenlerin SGK'ya olan prim borçlarından mahsup edilecek. Ancak, emekli çalışanlar ve EYT'den emekli olanlar için işverene destek verilmeyecek.

2024 öncesi ve sonrası kurulan işyerleri için farklı uygulamalar öngörülüyor. Örneğin, 2024 öncesi döneme ilişkin sigorta primine esas kazanç tutarı 671 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere aynı dönemde asgari ücret desteği verilecek.

Ayrıca, ev hizmetlerinde veya hasta bakıcı, çocuk bakıcısı gibi ev işlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanacak. Bu kapsamda çalışanlara günlük 23.33 lira, aylık 700 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Ödeme vadesi geçmiş prim ve para cezası borcu olan işverenlerin destekten yararlanamayacağı da belirtiliyor. Bu düzenleme ile ilgili aya ait primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şartı getirildi.