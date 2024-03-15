Bankaların kredi kartlarında nakit avansa sınırlama getirip vadeyi 3 aya indirmesinin ardından bir sınırlama haberi daha geldi. Bazı bankalar kredi kullandırmayı tamamen durdurdu.

Bankalar, bireysel kredi kartlarında önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son gelen haberle birlikte, nakit avans kullanımında getirilen sınırlamalar ve vade sürelerinin üç aya indirilmesi süreci yeni bir kısıtlama ile devam ediyor.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Babuşçu, bazı bankaların artık belirli durumlarda 100.000 liranın üzerinde kredi kullandırmayı tamamen durdurduğunu açıkladı.

Son bir yılda bireysel kredi kartı kullanımında yaşanan %150'nin üzerindeki artış ve henüz resmi düzenlemelerin yapılmamış olması gibi sebeplerden dolayı, kredi kartlarına düzenlemeler getirildi. Bankalar, kredi kartlarında nakit avans kullanımına sınırlama getirdi ve vade süresini 3 aya çekti. Bazı bankalar ise nakit avans hizmetini tamamen durdurdu.

Nakit avansın döviz ve altın alımı için kullanıldığı ve bu durumun sınırlamanın gerekli olduğu iddia ediliyor.

Şenol Babuşçu'nun ifadesine göre, bazı bankalar 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullandırmayı tamamen durdurdu. Bu kararlar, parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında alınmış gibi görünse de, seçim dönemi öncesinde alınması eleştirilere neden oldu. Babuşçu, "Neden seçime 20 gün kala başlandı? Sabredilemedi?" diyerek bazı bankaların 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullandırmayı durdurduğunu vurguladı.