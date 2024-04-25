Vatandaşların sağlığını, mutluluğu ve huzurunu ön planda tutmak, ilçede yaşam kalitesini yükseltmek anlayışıyla hareket eden Sarıkaya Belediyesi, ilçe genelindeki proje ve yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sarıkaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkileyen sinek ve sivrisinek larvalarına karşı üreme alanları ve sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ekipler, hazırlanan planlama doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan alanlarda koruyucu önlemler alarak ilaçlama yapıyor.

Larva ilaçlama faaliyetlerinin Sarıkaya’nın tüm mahallelerinde çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden yapıldığını belirten yetkililer şunları aktardı: “Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek ve karasinek gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek çeşitli hastalıkların yayılmasının önlenmesi maksadıyla; biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli ve dikkatli bir şekilde ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sinekle mücadele konusunda daha larva döneminde yoğun bir biyolojik mücadele çalışma programı hazırladık. Belli bir takvim içerisinde bu uygulamayı belirli periyotlarla sürdüreceğiz. Mücadele kapsamında yumurta, larva ve ergin dönemlerinde yapılacak çalışmaları planlı bir şekilde uyguluyoruz. Halk sağlığı her zaman önceliğimiz ve ilaçlama çalışmalarında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bu amaçla gerekli ilacımızı, ekip ve ekipmanımızı hazırladık ve sahadayız. Çalışmalar tüm mahallelerimizde yapılıyor. Belediye olarak düzenli ve etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz, çevre dostu ilaçlama yöntemlerini kullanarak hem halkımızın sağlığını önemsiyor hem de çevreyi koruyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.”