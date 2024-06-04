Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, şehadetinin sene-i devriyesinde Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın aile evini ziyaret ederek şehit ailesinin yanında oldu.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal şehadetinin sene-i devriyesinde Şehidimiz Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret ettiler. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından 2021 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında şehit edilen Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın şahadetinin sene-i devriyesinde Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, ilçemiz Söylemez köyündeki baba evini ziyaret ederek şehit ailesi ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” denildi.