Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında; toplumda sağlıklı yaşam tarzını oluşturabilmek ve obezitenin önlenmesini sağlayabilmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlıklı Bir Geleceğe Pedal Çevir” mottosuyla düzenlenen bisiklet etkinliğine sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bisiklet sürmenin vücuda pek çok fayda sağladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bisiklet sürmek vücuda pek çok fayda sağlar. Bisiklet sürmek dopamin, endorfin ve serotonin hormonları salgılamayı sağlar. Böylece kendinizi enerjik ve mutlu hissedersiniz. Etkili bir kardiyo türü olan bisiklet sürmek, kilo vermeye yardımcı olabilir. Her gün düzenli olarak yarım saat bisiklet sürerek 300-400 kalori yakabilirsiniz. Bisiklet sürmenin kolesterol seviyesini dengeleme, dolaşım sistemi destekleme ve kalp hastalıklarını önleme gibi etkileri vardır. Özellikle karın ve bacak bölgesindeki kasların çalışıp güçlenmesini sağlayan bisiklet sürüşü, sırt ve bel ağrısı problemlerini önlemeye de yardımcı olur. Orta tempoda bisiklet sürmek, eklem sağlığınız üzerinde olumlu etkiler yaratır.”

Açıklamanın devamında, “Bisiklet sürmek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi ciğerlerin daha aktif çalışmasına da yardımcı olur. Bisiklet sürerken dengede kalmaya çalışmak, duruşunuzu ve tüm vücut kondisyonunuzu geliştirmeye yardı eder. Bisiklete binmek, beynin hipkampüs bölgesinde yeni hücrelerin gelişmesini kolaylaştırır. Böylece beyne daha fazla oksijen ulaşır ve beyin fonksiyonları gelişebilir. Spor olarak bisiklet sürmenin faydaları arasında uyku kalitesini artırma ve uyku problemlerini çözmek de yer alır. Efor sarf etmeyi gerektiren bir spor olduğundan uykuya dalışınızı kolaylaştırır” denildi.