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Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından Fatih Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor.

Yol ve kaldırım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçenin alt ve üst yapı çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini belirtti.

Sarıkaya halkına en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Açıkel, “Halkımız için üretmeye ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Fatih Mahallemizi hak ettiği yere taşıyoruz. Mahallemiz daha modern bir görünüme kavuşuyor. Yol, kaldırım, çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına kazandıracağız” şeklinde konuştu.

“TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ”

Sıcak asfalt, soğuk asfalt, kilitli parke taşı gibi üst yapı çalışmalarıyla Sarıkaya’nın cadde ve sokaklarını modern hale getirmeye özen gösteren Sarıkaya Belediyesi kaldırım çalışmalarıyla da vatandaşlarının güvenliği noktasında değerli bir adım atmış oluyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği konularında tüm imkanlarını seferber eden Açıkel, “Caddelerimizi, sokaklarımızı, kaldırımlarımızı Sarıkaya’mıza layık seviyeye taşıyoruz. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, hemşerilerimizin her anlamda güvenli bir şekilde ulaşımlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada kaldırım tadilatlarımızın yanında ihtiyaç olan noktalara da kaldırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.