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Gün hakem camiası olarak birlik olma günü olduğunu dile getiren Erkılıç, “Hani futbol dostluk ve kardeşlikti? Nerede futbol, nerede dostluk, nerede kardeşlik? Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri de derinden yaralamıştır” dedi.

Erkılıç yaptığı açıklamada, “Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk Futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek olan ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece Hakemimiz Halil Umut Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. Yaptığımız istişareler sonrası ikinci bir duyuruya kadar, en üst kademeden alt kademeye kadar ilimizdeki oynanacak olan tüm müsabakalarda hakemlerimize ve gözlemcilerimize müsabakalara çıkmayacaklarını ve atamaların yapılmayacağını ilan ediyoruz. Aynı zamanda bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz” ifadelerini kullandı.