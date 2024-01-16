Sarıkaya Müftülüğü tarafından öğle namazı buluşması programı düzenlendi.
Sarıkaya Merkez Cami'nde öğrenciler ve vatandaşlar öğle namazında bir araya geldi.
Sarıkaya’da bulunan okullardan idareci ve öğretmenler rehberliğinde cami ziyaretine katılan öğrencileri Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren'in sohbeti sırasında sorduğu sorulara cevaplar verdiler. Merak ettikleri soruları Müftü Elveren'e yönelten öğrenciler sorulan sorulara cami cemaatinin de cevap verme arzusu gözden kaçmadı.
Öğle namazının kılınmasının ardından emekli din görevlisi Vahit Öztürk ile Kayapınar İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Turgut Aydoğan hazırlatmış olduğu ikramlar misafirlere sunuldu.
Programın sonunda hep birlikte Tekbir ve Salat-ü Ümmiyye seslendirildi.Kaynak: Haber Merkezi