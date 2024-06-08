Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçeye bağlı köy yollarında devam eden asfalt yama çalışmalarını incelerde bulunan Kaymakam Demir’e, İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan eşlik etti.

Demir, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Ürkütlü, Kadıgüllü, Erbek ve Kemallı köylerinin yollarında yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceleyerek İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan’dan bilgiler aldı.

Kaymakam Demir, inceleme esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Köy yollarımızda asfalt yama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan ile Ürkütlü, Kadıgüllü, Erbek ve Kemallı köylerinin yollarında yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.