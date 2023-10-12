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Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Mahmut Yıldız eşlik etti.

Aday öğretmenlere ziyaret

Yoldaş, aday öğretmen yetiştirme süreci ile meslek hayatına başlayan öğretmenleri tebrik etti.

Süreçte alacakları eğitimlerin meslek hayatlarına yapacağı olumlu katkılara değinen Yoldaş aday öğretmenlere eğitimlerden olabildiğince yararlanmalarını tavsiyesinde bulundu.

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Yoldaş, “Öğretmenlerimize hitaben ilçemize hayırlı hizmetler yapacağınıza inancımız tamdır, bu kutsal yolda ilçemize yapacak olduğunuz katkılar nedeniyle şimdiden teşekkür ederiz. Meslek hayatınızda başarılar dilerim, diyerek çalışmalarında başarılar dilediler” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi