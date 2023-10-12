Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ücretsiz Spotify kullanıcıları, şarkı tekrarlama, geri sarma, istedikleri şarkıyı çalma, çalma listelerini özelleştirme gibi önemli işlevlere erişemeyecekler. Bu değişiklikler, kullanıcılara uygulama içi bildirimlerle iletilmekte.

Spotify, ücretsiz dinleyicileri için varsayılan çalma yöntemi olarak "akıllı karışık çalma"yı sunmaktadır. Ancak, artık bu özelliğe yalnızca Premium aboneler erişebilecekler.

Bu değişiklikler ilk olarak Hindistan'da uygulanmaya başlayacak. Ancak yakın bir gelecekte, Türkiye gibi diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Ayrıca, Spotify, Premium kullanıcıları için yeni bir paket olan "Superpremium" üzerinde çalışmaktadır. Bu yeni paket, akıllı çalma listeleri ve kullanıcıların beğendiği müziği kolayca bulmalarına yardımcı olacak bir dizi yenilikçi özellik sunacak.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify, dünya genelinde milyonlarca şarkıya ve çeşitli içeriklere erişim sağlayan önde gelen bir dijital müzik, podcast ve video platformudur.

Spotify, kullanıcılarına müziği keşfetme, paylaşma ve dinleme özgürlüğü sunar. Temel müzik çalma işlevleri tamamen ücretsizdir. Ancak, Premium seçeneği sunarak daha fazla özellik ve avantaj sunar.

Spotify Premium veya ücretsiz üyelikle sunulan avantajlar şunlardır:

Müzik zevkine göre öneriler alabilirsiniz.

Kendi müzik ve podcast koleksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Reklamsız müzik dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

Müzikleri çevrimdışı dinleyebilirsiniz.

Spotify, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, hoparlörler, televizyonlar, otomobiller gibi geniş bir cihaz yelpazesi üzerinde kullanılabilir. Spotify Connect sayesinde bir cihazdan diğerine kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Öte yandan, Spotify'daki müzikleri kopyalama veya dışarı aktarma işlemi mümkün değildir. Platform, müziklere ve podcast'lere yalnızca resmi uygulama üzerinden erişilmesine izin verir ve bu içeriklerin uygulama dışına kopyalanmasını engeller.

Spotify, milyonlarca kullanıcısına dünya çapında müziğin ve podcast'lerin keyfini çıkarma fırsatı sunar. Dinleyicilere sevdikleri içerikleri keşfetme ve dinleme özgürlüğü sağlayarak müzik deneyimini zenginleştirir.